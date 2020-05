Al volante di un furgoncino s’imbatte in un mostruoso serpente

L’autista di questo piccolo camion si imbatte in un animale mostruoso: un pitone lungo alcuni metri!! Lo spaventoso incontro avviene in una stradina sterrata di campagna che costeggia un fiumiciattolo. Il gigantesco serpente è appesantito, ha il ventre gonfio (forse ha appena mangiato) e dunque non può muoversi con rapidità. Incute tuttavia timore quando si volta e sembra voler “aggredire” il conducente, prima di dileguarsi…