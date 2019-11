Al volante di una betoniera con patente e documenti falsi: denunciato 25enne

Fermato in corso Grosseto a Torino

Beccato dalla polizia municipale alla guida di una betoniera con patente e documenti falsi. Il conducente, un giovane italiano di 25 anni, è stato indagato per il reato di falsità materiale e sanzionato per guida senza patente. Il suo mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

I DOCUMENTI ERANO FALSI

I vigili del reparto radiomobile lo hanno intercettato questa mattina, alle 9, in corso Grosseto. Hanno quindi effettuato le verifiche sui documenti: sia la patente di guida che il “certificato di qualificazione del conducente”, apparentemente rilasciati dalle autorità rumene, erano, in realtà, entrambi fasulli.