Al volante di un’auto, urta la rotonda e si ribalta: grave automobilista

L'uomo, soccorso dal 118, è stato rianimato con il defibrillatore e poi trasportato d'urgenza in ospedale: è in prognosi riservata

Rocambolesco incidente, ieri sera, in strada Cuorgnè (angolo via delle Querce) a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda ha urtato il “centro” della rotonda, si è ribaltata ed ha terminato la propria corsa andando a sbattere contro il marciapiedi.

RIANIMATO COL DEFIBRILLATORE

L’uomo al volante, un italiano di circa 50anni, è rimasto gravemente ferito. Soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno estratto a fatica dall’abitacolo della vettura, privo di sensi, è stato rianimato con il defibrillatore.

CONDUCENTE IN PROGNOSI RISERVATA

Quindi, caricato a bordo di in un’ambulanza, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco dove si trova, tuttora, ricoverato in prognosi riservata.

MUNICIPALE SUL POSTO

Sul posto, con le squadre dei soccorritori, sono giunti anche gli uomini della polizia municipale cui tocca ora fare piena luce sull’accaduto.