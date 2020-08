Al volante del camion in stato di ebbrezza e con meno di 4 ore di riposo al giorno, urta due auto in sosta. Patente ritirata

E' successo questa mattina a Torino in corso Regina Margherita

In stato di ebbrezza, alla guida di un autocarro e con meno di 4 ore di riposo al giorno, ha “urtato” due veicoli in sosta. E’ successo questa mattina a Torino, in corso Regina Margherita, a pochi metri da un supermercato. Il camionista, proveniente da Mantova, che trasportava derrate alimentari, è stato fermato da una pattuglia della polizia municipale (Comando Sezione VI) del capoluogo piemontese ed ha subìto il ritiro della patente.

ERA IN STATO DI EBBREZZA

Sul posto è giunto anche il personale specializzato del Reparto Radiomobile. Il conducente, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato positivo, in stato di ebbrezza con un valore di 1.33 (per gli autisti professionali deve essere pari a 0).

RILEVATE BEN 34 VIOLAZIONI

Da una prima analisi del tachigrafo (la scatola nera dei mezzi pesanti), gli sono state rilevate ben 34 violazioni relative a tempi di guida, di riposo e di pausa.

AVEVA RIPOSATO POCO

Tra i dati più eclatanti sono emersi un riposo giornaliero di 3 ore e 58 minuti (anziché di 9 ore come previsto dalla legge) e una guida giornaliera di 13 ore e 58 minuti (invece di 10 ore). I dati hanno anche indicato la presenza di sei allarmi emessi dalla strumentazione di bordo per guida senza carta nel tachigrafo e un eccesso di velocità.

IL CAMION E’ STATO RECUPERATO DAL TITOLARE

Nei prossimi giorni il personale specializzato analizzerà nel dettagli i dati elaborati dalla strumentazione e procederà alla contestazione delle violazioni. Nel frattempo il mezzo pesante è stato recuperato dal titolare, che è giunto sul posto.