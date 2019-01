Al volante ubriaco, si schianta in tangenziale. Nessun ferito ma traffico in tilt

Dopo l'urto le due vetture sono finite in testacoda. Per l'uomo sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente

Paura, ieri sera, lungo la tangenziale di Torino, per uno scontro che ha visto coinvolte due auto. Un uomo di 68 anni mentre procedeva, ubriaco, alla guida della sua Fiat Punto, in direzione sud, si è scontrato con una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo Regina Margherita, nel territorio comunale di Collegno.

AUTO IN TESTACODA, TRAFFICO IN TILT

Dopo l’urto le due vetture sono andate in testacoda. Per fortuna, al di là del grosso spavento, nessuno degli occupanti a bordo, ha riportato ferite. Il traffico, però, ne ha risentito. E nel giro di pochi secondi, l’intero nastro d’asfalto è andato in tilt con lunghe code e la chiusura, per oltre un’ora, della corsia di sorpasso.

DENUNCIA E RITIRO DELLA PATENTE

Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi di rito, sono giunti rapidamente gli agenti della Polstrada. Con loro, per gestire la viabilità, anche i tecnici di Ativa. Il 68enne, sottoposto ai controlli, è stato trovato con un livello di alcol nel sangue pari a 0,8 grammi/litro. Inevitabile, per lui, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.