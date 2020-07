Al World Bodypainting Festival on line c’è anche Torino

L'edizione in Austria è stata annullata per il coronavirus

Il World Bodypainting Festival rappresenta l’evento più colorato al mondo dedicato al body painting e ha luogo ogni anno in Carinthia, nel sud dell’Austria. Fin dalla prima edizione del 1998, il festival è ormai una tradizione consolidata che attrae migliaia di spettatori; quest’anno però, per via della pandemia di coronavirus, l’edizione 2020 è stata rimandata.

Gli organizzatori danno così appuntamento al 2021 ma nonostante ciò hanno voluto dare la possibilità di svolgere un festival alternativo, utilizzando le potenzialità del web. L’evento, infatti, se terrà comunque on line, dando così la possibilità a tanti di partecipare anche se a distanza.

Anche la città di Torino ha voluto rispondere presente all’appello lanciato dal World Bodypainting Festival e così, in piazza Vittorio, alcuni artisti hanno voluto dimostrare le loro abilità in questa particolare arte.