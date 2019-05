Alanna Dergan, la perfezione del lato B

La perfezione tutta brasiliana del lato B è incarnata al meglio da Alanna Dergan, giovane modella carioca seguitissima sui social network e anche nelle pagine delle riviste patinate, su cui compare piuttosto di frequente.

Più volte Maxim cover girl, la bella Alanna si divide tra il suo paese d’origine e gli Stati Uniti. Vive a Beverly Hills e nella California ha trovato il suo paese dei balocchi: tra spiagge, piscine e party da urlo, è davvero onnipresente.

Ogni attimo della sua vita è immortalato in scatti mozzafiato, regalati con generosità all’attenzione dei suoi numerosi follower. Dagli allenamenti in palestra alle foto più malandrine in lingerie o in costume, non c’è momento della giornata che la Dergan non condivida coi suoi fan estasiati.