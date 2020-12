Alberi e piazze decorati a festa: torna il flash mob di AddobbaTo

Da Pozzo Strada ad Aurora, e poi Barriera Lanzo, Santa Rita, Falchera, via Stradella, Villaretto e largo Berardi. La magia del Natale è arrivata nei quartieri di periferia grazie ad AddobbaTo, il flash-mob natalizio giunto alla sua quarta edizione. E così i giardini e le piazze delle borgate si sono decorate a festa tra alberi, corone, scatole natalizie e le immancabili letterine a Santa Claus. Il tutto grazie al Tavolo di progettazione civica e all’assessorato all’Ambiente, che in queste settimane hanno lavorato insieme ai comitati e alle associazioni per realizzare alberi di Natale e presepi condivisi, puntando a sensibilizzare i torinesi sul tema del riciclo.

Sulla Spina Reale di via Stradella le maestre delle scuole Aleramo, Beata Vergine e Angelini hanno realizzato gli addobbi insieme ai bambini, che poi hanno festeggiato con Babbo Natale. AddobbaTo anche ai giardini Alimonda di Aurora, dove le associazioni hanno lavorato per abbellire il parco. E lo stesso hanno fatto, alla Falchera, il comitato, la parrocchia e i negozi di zona per realizzare l’albero, dopodiché il parroco – insieme a Babbo Natale – ha distribuito doni ai bambini.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++