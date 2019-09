«Alberi “mangia Pm10” e più controlli nelle case: così si abbatte lo smog»

Confermate le deroghe ai blocchi del traffico: «Presto nuovi incentivi anche per le aziende»

Sulla copertina del suo “libro dei sogni” c’è scritta una parola a caratteri cubitali: sovranità. «Sovranità digitale, ovvero, preservare i nostri “big data”, tutte quelle informazioni personali che devono rimanere su una infrastruttura pubblica, ma anche sovranità e autosufficienza per quanto riguarda energia e rifiuti, ad esempio, per migliorare la raccolta differenziata, specie a Torino che è tra le città messe peggio» spiega Matteo Marnati, che nella squadra di Alberto Cirio non è solo assessore all’Ambiente, ma ha ricevuto anche le deleghe a Energia, Innovazione e Ricerca, con l’obiettivo di «intersecarle» al meglio.

Assessore Marnati, appena insediato ha modificato la delibera sui blocchi del traffico, estendendo le deleghe, tra gli altri, ai cittadini con Isee inferiore a 14mila euro e a diverse categorie professionali, ma anche rivedendo l’impianto delle ordinanze comunali. Non pochi l’hanno criticata. Era un segnale?

«È una questione di mentalità, c’è chi impone dall’alto e chi dialoga. La vecchia giunta è stata forse travolta dalla necessità di applicare l’accordo di bacino padano che li prevede e hanno detto: “Questi sono i criteri”, senza pensare alle conseguenze. Poi si sono accorti delle proteste. Quando facciamo una cosa dobbiamo capire quali saranno gli effetti sul futuro prossimo. Ha senso fare un provvedimento che poi crea danni? No. Prima viene l’ascolto, poi la sintesi e le decisioni».

