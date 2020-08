Albero abbatte tenda durante nubifragio, morta bimba torinese di 3 anni

La piccola era in vacanza in Toscana con la famiglia: ferite anche le altre due figlie di 14 e 19 anni (ora in ospedale). Illesi i genitori

Il maltempo in Italia miete un’altra vittima. Questa volta una tragedia in Toscana, a Marina di Massa, dove una bimba torinese di 3 anni è morta mentre si trovava in vacanza con la famiglia.

E’ accaduto in nottata: un albero è caduto sulla tenda da campeggio dove si trovava la famiglia (di origini marocchine) a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla zona. Non c’è stato nulla da fare per la piccola, morta sul colpo. Ferite anche le altre due figlie, di 14 e 19 anni: la prima è in ospedale in prognosi riservata, mentre la seconda ha riportato solo lievi contusioni. Illesi i genitori.