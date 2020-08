Albero cade al suolo e abbatte anche un lampione

Per fortuna nessuno passava di lì nel momento dell’incidente, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi.

E invece, l’albero che ieri mattina, intorno alle 8.30, è caduto in corso Farini angolo corso Regina Margherita, zona Vanchiglietta, ha abbattuto “solo” un lampione. La pianta è precipitata in terra a due passi dal distributore di benzina e nel cadere ha trascinato giù un palo della luce, piegandolo in due e mandando in mille pezzi il punto luce.

Nessun disagio alla viabilità, con gli automobilisti che senza troppi problemi riuscivano a transitare all’incrocio così come il pullman della linea 55 che non ha subìto deviazioni.

