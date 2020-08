Albero cade su tenda, la ricostruzione: “C’è stata tromba d’aria”. Indaga la procura

Il nubifragio su Massa Carrara, poi il crollo dell’albero, che finisce sulla tenda dove si trova la famiglia marocchina residente a Torino. Quindi, il dramma: muore sul colpo una bambina di 3 anni, grave la sorella 14enne, che morirà poi in ospedale.

IL CASO

Sul caso indaga adesso la procura di Massa e Carrara, che ha aperto un’inchiesta. Sequestrata l’area dell’incidente, insieme all’albero caduto e alla tenda con tutti gli oggetti presenti al momento della tragedia.

LE PAROLE DI LUCETTI, PRESIDENTE AGEPARC

A parlare del dramma anche il presidente di Ageparc, associazione campeggi della zona, Marco Lucetti: “C’è stata una forte tromba d’aria che ha colpito la città ed è passata sulla zona del campeggio Verde Mare. gli altri campeggi non sono stati colpiti e non hanno avuto danni, purtroppo lì c’è stato invece un danno fatale. Ci sono tanti dubbi da rispondere, ma non è il momento”.