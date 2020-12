Alberto Angela e i suoi vent’anni da star. «Sì, ho sempre paura di andare in onda»

Da inizio novembre ogni sabato mattina alle 11,25 siamo tornati a vederlo puntualmente su Raiuno: Alberto Angela gira negli studi di via Verdi a Torino le puntate di “Passaggio a Nord Ovest” e in questi giorni si prepara ad un altro, importante avvenimento.

«Vent’anni fa – spiega lui stesso – mi sentivo come un astronauta sulla rampa di lancio poco prima del decollo. Nel giro di un’ora sarebbe andata in onda la prima puntata di “Ulisse”. Difficile descrivere le emozioni che provavo e tutte le cose che mi passavano nella testa. Paura e tensione, certo, anche perché ormai il conto alla rovescia era inarrestabile, ma anche tanto entusiasmo per la nuova avventura e per il fascino di quel mondo che stava per aprirsi. Era la prima volta che andavo in onda da solo in prima serata».

Proprio con “Ulisse” Angela si appresta a ritornare per lo speciale “Stanotte con Caravaggio”, puntata inedita che andrà in onda su Raiuno dalle 21,25 mercoledì 9 dicembre. Se già in passato in altre trasmissioni Angela aveva mostrato alcune sue opere d’arte, questa volta andrà in onda per la prima volta il suo profilo completo di un artista straordinario come Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. Saranno riassunte tutte le tappe di una vita complicata, i viaggi tra Milano e Roma, l’uccisione di Riccardo Tommasoni, la condanna a morte e la fuga. Ma anche e soprattutto ci saranno le sue opere, spiegate con la solita capacità divulgativa e la solita chiarezza.

Ne è passato di tempo da quel novembre 2000 in cui Alberto iniziava a prendere nel cuore dei telespettatori un po’ di quell’amore che suo padre, il grande torinese Piero Angela, riceve da decenni senza soluzione di continuità. « Percepivo il rischio di un tema culturale, per giunta archeologico, contro i varietà. Ma ci credevo. Mi confortava l’idea che tutti avevamo dato il massimo e che gli etruschi, cioè il “nostro” patrimonio storico e culturale, rappresentassero un tema formidabile proprio perché era (ed è) di tutti. Tuttavia, il timore era tanto… e se non avesse funzionato? Era ormai troppo tardi per avere dei ripensamenti sulla scaletta della puntata o fare correzioni ai servizi, ero impotente di fronte ad un evento immenso per me e inarrestabile…» .

Il conduttore tv appare instancabile, se tra i suoi vari impegni in Rai è riuscito anche a scrivere il primo capitolo di una trilogia di libri, “L’ultimo giorno di Roma”. E nonostante i vent’anni passati e il successo continuo, Angela è sempre lo stesso e «no, non è neanche scomparsa quella paura prima di andare in onda. Mi sento ogni volta come quell’astronauta seduto nella cabina in cima al razzo. Con le stelle di fronte a me e una grande meravigliosa voglia di esplorarle». Ma, intanto, il pubblico continua ad amarlo e, dati alla mano, lo fa con grande entusiasmo.