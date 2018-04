Alcolici venduti in piena notte: 15 giorni di chiusura per un bar di via Berthollet

Tre violazioni di legge in un anno: il questore impone lo stop ai titolari dell'Astoria Bare Besement. Controlli anche al Pasha di via Nizza

Nel bar si vendevano alcolici da “asporto” dalle 3 alle 6 del mattino, nonostante il divieto imposto dalla legge per scongiurare gli incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza. Un “vizietto”, quello riscontrato lo scorso mese di novembre dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, a cui i titolari dell’esercizio di via Berthollet, l’Astoria Bare Besement, noto ritrovo per i giovani torinesi nel quartiere San Salvario, evidentemente non avevano voluto rinunciare dal momento che già in altre due circostanze (era accaduto a febbraio ed a marzo del 2017) erano stati beccati dalla polizia a vendere alcol nella “fascia” oraria vietata.

15 GIORNI DI STOP PER L’ASTORIA BARE BASEMENT

Un anno fa la doppia violazione delle norme di prevenzione degli incidenti stradali comportò la chiusura del circolo per 7 giorni. Questa volta, proprio in virtù del perpetuarsi della violazione (tre in un anno), il questore ha deciso di inasprire la pena applicando una seconda e più importante sanzione di sospensione dell’attività commerciale della durata di 15 giorni.

NEW SLOT FUORILEGGE: SCATTA IL SEQUESTRO

Un altro bar, il “Pasha” di via Nizza, è stato, a sua volta, sottoposto a controllo da parte degli agenti del commissariato Barriera Nizza. Nel locale sono stati trovati e sequestrati 4 apparecchi da gioco con vincita in denaro (tipo new slot), nessuno dei quali è risultato collegato alla rete statale dei Monopoli di Stato e privi delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

SEQUESTRATI I SOLDI DELLE MACCHINETTE

I soldi (2.130 euro) trovati all’interno degli apparecchi sono stati, a loro volta, posti sotto sequestro. Complessivamente, nel locale, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di quasi 32mila euro.