Alessandria, bimba di 7 anni muore di malaria: il padre presenta denuncia

Un dramma ha scosso il pomeriggio di ieri ad Alessandria: una bimba di soli 7 anni è morta in ospedale, causa malaria. La piccola è stata ricoverata ieri nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ma tutti i tentativi sono risultati vani.

La bambina abitava a Carbonara Scrivia nel Tortonese ed è arrivata già in condizioni molto gravi in ospedale nel pomeriggio di venerdì. Secondo i medici la malattia sarebbe stata contratta durante un viaggio in Africa, paese nativo della madre. Il padre della bimba, italiano, avrebbe presentato denuncia per chiedere di accertare eventuali errori o mancanze durante le cure.