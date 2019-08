Alex Abbate, la stella gemella dei social

Insieme alla gemella Alyssa, è una delle modelle più seguite sui social negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il suo profilo calamita le attenzioni dei follower più scatenati e basta dargli un’occhiata per capire il perché.

Alex Abbate, boombastica starlette di chiare origini italiane, è un’autentica star del web. Modella di lingerie e costumi da bagno, amante delle gite in barca e del lusso più sfrenato, è dotata di un fisico da urlo che non esita a mettere in mostra con sfacciato compiacimento.

Lato A? Lato B? Il fisico scolpito oppure lo sguardo da bambola? Tutto attira inesorabilmente quando si parla di Alex Abbate. E, come se non bastasse, anche la sorellina Alyssa è spesso presente nei suoi scatti. Il massimo.