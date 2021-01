Alex Sandro positivo. Altro guaio per Pirlo per fermare il Milan

Questione di abbracci, ma anche di sentimenti e di infermeria. C’è tutto questo nella Juve che prepara la prima gita dell’anno a San Siro, la prima assoluta anche per Andrea Pirlo da allenatore contro un pezzo della sua storia. Decisiva più per i suoi che per Pioli, concordano in molti. Decisiva anche perché oltre a Morata, escluso proprio dal suo tecnico già domenica sera, non ci sarà nemmeno Alex Sandro che è il nuovo positivo al Covid in casa Juve. Il brasiliano ha sintomi lievi, il tampone è positivo e quindi lui è già in isolamento.

Tutto quello che non serviva a Pirlo, che con l’Udinese ha avuto qualche risposta ma non tutte e ancora una volta dovrà inventarsi una formazione. Tornerà Cuadrado e quindi Danilo potrebbe finire a sinistra per tappare il buco. Ma è tornato pure Dybala e gli abbracci a fine apertura erano tutti per lui. Quel gol è servito più all’argentino e alla sua autostima che alla squadra. Ma molti hanno notato l’abbraccio di Fabio Paratici all’argentino (che per parte sua ha abbracciato a lungo De Paul). Non un gesto banale ora che c’è un prolungamento in ballo, ci sono risposte da dare e da pretendere.

