Alexis Ren, la sexy modella e blogger che dà lezioni di fitness

La bella americanina ha un profilo internet in cui, come una "guerriera", insegna a prendersi cura del proprio corpo

Alexis Ren è una giovane top model e blogger. Su Instagram, dove vanta migliaia di followers pazzi di lei, sovente si mostra in pose sexy e accattivanti. Appassionata di fitness e molto attiva nel sociale (è cofondatrice di @futureprosperity, un hub per “reinventare” il futuro dove si parla di riciclo e prodotti a basso consumo), la bella americanina è sempre pronta ad elargire consigli (sui social ma anche su un sito di “guerriere“) su come prendersi cura del proprio corpo.