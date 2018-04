ALFIE E I GIUDICI. La legge britannica spegne le speranze: «Può morire a casa»

Verrebbe da parafrasare Fabrizio De André di “Geordie”, «anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare». La legge, già. Non «il cuore degli inglesi», non «lo scettro del re», la legge che ha sancito che staccare la spina al piccolo Alfie è «nel suo interesse». Come accaduto con il piccolo Charlie, una nuova vicenda che ha messo di fronte di fronte le norme vigenti, il diritto al fine vita ma anche alla speranza.

Di fronte all’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool si alternano manifestanti con cartelli che recitano “Free Alfie”, “Release Alfie Evans”. Ma come liberarlo? Da cosa? Dalla gabbia del suo corpo malato e senza speranza di guarigione o dall’imposizione della legge al di là della volontà dei genitori?

Ieri mattina, all’inizio di quella che sarebbe stata la giornata più lunga, sorprendentemente Alfie Stevens era ancora vivo. A molte ore dal distacco del respiratore, ordinato da un giudice dell’Alta Corte che aveva preso atto come, secondo i medici, non vi fosse più alcuna speranza non di guarigione (quella è esclusa da tempo) ma di mantenimento di una condizione terapeutica accettabile, Alfie viveva ancora.

Papà Tom gli aveva praticato la respirazione artificiale tutta la notte. Mamma Kate non si staccava da lui. Ieri mattina aveva postato sui social una foto dove il piccolo era in posa ad abbracciarla. Ma Alfie è privo di conoscenza, il suo cervello squassato e devastato dalle convulsioni. E’ sordo, cieco e muto. Eppure il suo cuore batte ancora.

C’è stato un appello del Papa. L’Italia gli ha concesso la cittadinanza per motivi umanitari perché si potesse tentare di portarlo all’ospedale Bambin Gesù di Roma, ma soprattutto nella convinzione che il caso potesse ricadere sotto la giurisprudenza italiana, o almeno quella europea sul biotestamento, per cui con i minori la volontà determinante è quella dei genitori o dei tutori legali. Anche se, fin da subito, gli analisti e i media inglesi ricordavano che Alfie è comunque un cittadino britannico, in un ospedale britannico, soggetto a una decisione del sistema giudiziario britannico. Detto in sintesi brutale.

In ospedale ieri mattina gli hanno somministrato ossigeno, gli hanno ridato l’acqua, ma senza riattaccarlo ai macchinari salvavita. La direzione sanitaria ha negato ulteriori informazioni, scegliendo un silenzio stampa nell’interesse di tutti i pazienti. Mentre di fuori centinaia di persone di “Alfies Army” (come la scritta su una maglietta dell’Everton che il piccolo indossa in alcune foto) attendevano. Speravano. Confidavano nel miracolo delle diplomazia, nella nuova udienza che il giudice aveva concesso. Invece alla fine è arrivata la decisione. Alfie può andare a casa, per spegnersi tra le braccia dei genitori. Ma non Italia. E quando accadrà tutto? Per i medici, non prima di qualche giorno, «abbiamo paura dei manifestanti».

Ciò cui il mondo assiste è una lenta e straziante attesa, in attesa dell’ultimo battito del cuore di Alfie. Che i giudici hanno deciso dovesse morire, l’esatto contrario di quanto abbiamo visto in Italia, dove la legge vieta l’eutanasia e dove un padre, Giuseppe Englaro, ha lottato per i diritti della sua Eluana. Tom e Kate, giovani, belli, con la vita davanti, sono invece congelati e sospesi da oltre due anni con il loro bambino. Cosa accadrà con la fine di ogni possibile speranza? La legge ha condannato Alfie o loro? O è la speranza a condannare, al di là della medicina, Alfie e altri come lui? Sono interrogativi al di là dei codici, della scienza, della fede. Perché chi, da qui, contesta la legge inglese in effetti difende il diritto alla libera scelta, ossia lo stesso che non vuole riconoscere con il “fine vita”.

Si può assistere e magari tacere. Per non fare di Alfie una bandiera di posizioni politiche. Perché, comunque sia andata, sarà stata una sentenza (dei giudici o del destino) ingiusta e spietata. Per Alfie, forse, «the dice were loaded from start» cantavano i Dire Straits. I dadi erano truccati dall’inizio.