Alfieri, Morelli e De Luigi presentano ‘Gli uomini d’oro’ a Torino

Nel giorno dell’uscita nelle sale italiane il regista Vincenzo Alfieri e parte del cast, in primis Giampaolo Morelli e Fabio De Luigi, hanno presenziato alla prima torinese di “Gli uomini d’oro” al Cinema Reposi. Il film interamente girato in città nel 2018 per sette settimane, grazie al supporto della Film Commission, riprende la storica rapina alle poste del 1996. Si tratta di un fatto di cronaca realmente accaduto.