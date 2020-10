Ali Milan, la coniglietta curvy che ha stregato Playboy

Ha attirato le attenzioni di Playboy, di solito riservate a modelle che incarnano altri canoni di bellezza, grazie ai suoi indiscussi punti di forza: delle curve prorompenti e debordanti, da qualsiasi prospettiva le si osservino.

Ali Milan è una modella israeliana diventata un’icona sexy sui social. Difficile, per non dire impossibile, restare insensibili di fronte a tanta abbondanza, anche perché la signorina in questione non fa nulla per celare le sue grazie.

In Israele, peraltro, da poco è ripreso il lockdown. La bella Ali, che ha una passione atavica per il basket e si professa tifosissima dei Lakers, non mancherà di fornire aggiornamenti su Instagram sulla sua quarantena.