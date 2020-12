Ali Rose, curve da urlo per sfondare nella moda e nel cinema

Pur essendo una modella e pur sottoponendosi ogni giorno a lunghe ed estenuanti sessioni di fitness, Ali Rose può sfoggiare con orgoglio quelle che sono indiscutibilmente le “specialità della casa”: delle curve da urlo.

Con le sue grazie ha conquistato la ribalta non solo in passerella o per degli apprezzatissimi servizi fotografici, ma anche dietro la macchina da presa: gli appassionati di cinema, infatti, si ricorderanno di lei, tra gli altri, per la partecipazione a film come Cuore d’acciaio o La scommessa.

Ovviamente, le giunoniche grazie della bella Ali, nata e cresciuta a Los Angeles e dunque californiana doc, hanno fatto breccia anche presso il popolo del web: il suo profilo Instagram, infatti, è sempre più preso d’assalto dai followers.