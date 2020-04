Alice Peneaca sa come stupire i followers. Le foto che la ritraggono, sul suo profilo Instagram, sono di quelle calienti, rigorosamente nature. Sexy, affascinante e con certe “curve” da capogiro, la top model che viene dalla Transilvania sa come fare presa sui suoi fan. Basta dare uno sguardo agli scatti “vedo non vedo” da cui emergono un “lato A” e un “lato B” semplicemente da favola. Vedere per credere!!