Alice Rachele Arlanch: «Sì, premierò la Maglia Rosa, che emozione questo Giro!»

Ottima (e bellissima) idea: fare madrina del Giro d’Italia 2018 la Miss Italia in carica. Due simboli del Paese, insieme. Così, dopo Yolanthe Cabau, Cristiana Capotondi, Giorgia Wurth, Alessia Ventura, Chiara Francini, Cristina Chiabotto e Giorgia Palmas, ecco che a tifare prima di tutti per la carovana rosa è la trentina Alice Rachele Arlanch, 22 anni, alta 1,78, occhi verdi e capelli castani, ma soprattutto Miss Italia 2017.

Occhi puntati su di lei in questi giorni di Giro che lascerà il Piemonte con la Susa Cervinia: fidanzata con Andrea, per Alice, che forse per pudore in famiglia papà e mamma chiamano “befana”, «la bellezza senza qualità morali perde significato». È per questo che le sue icone sono Angelina Jolie e Amal Clooney: belle ma anche impegnate nella difesa dei diritti dei più deboli. Tifosa del Milan, i più l’hanno vista anche nell’ultima puntata della serie “Don Matteo 11”, ma ora il suo obiettivo è arrivare con i corridori a premiare la maglia rosa domani a conclusione di un Giro d’Italia più bello che mai.

Alice, un ruolo importante…

«Ho studiato, ci tengo a conoscere il ciclismo e la sua storia. Sto partecipando a più tappe, in modo da vivere la corsa. Non avevo mai visto di persona il Giro. Quando ero piccola passava dalle mie parti, in Trentino, ma ero a scuola. Ricordo l’attesa, l’entusiasmo della gente, perché il Giro è davvero una manifestazione che unisce il nostro Paese. Come Miss Italia».

A proposito, com’è cambiata la sua vita dopo il concorso di bellezza?

«È stata stravolta: da non normale studentessa universitaria ho iniziato a girare come una trottola. Ho avuto anche l’opportunità di recitare in “Don Matteo”. È un’esperienza che mi piace e che mi sento addosso sempre di più. Al tempo stesso non voglio smettere con Giurisprudenza. I miei compagni mi mandano appunti e libri: la vedo dura, ma pian piano ce la farò. Mi piacerebbe specializzarmi nel diritto internazionale per tutelare le minoranze o nel diritto del lavoro sempre on un occhio alle differenze sociali, alle disuguaglianze in genere».

Si descriva…

«Sono una persona che pretende molto da se stessa e, se fa una cosa, deve farla bene, non tanto per farla. A primo impatto posso sembrare una persona distaccata, poi però mi basta pochissimo tempo per entrare in confidenza con chiunque, anzi, se mi sento a mio agio, inizio a parlare e non finisco più».

Di cosa ha paura?

«Dei serpenti. Perfino quando, guardando il film di Harry Potter, compariva il Basilisco, il serpente gigantesco e pericolosissimo, mi coprivo occhi e orecchie fino a quando non spariva dallo schermo».

Cosa fa per tenersi in forma?

«Dopo aver fatto nuoto per tanti anni, vado a correre: è anche un buon antistress».

Quanto è social Alice Rachele Arlanch?

«Utilizzo prevalentemente Instagram, mi piace pubblicare foto con messaggi scherzosi e, soprattutto, cimentarmi in “stories” in cui racconto i momenti migliori e più buffi della giornata. Amo farmi vedere come sono realmente, senza filtri».