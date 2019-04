Alice uccisa a 33 anni dal marito suicida. L’ultimo messaggio dell’uomo su Fb: “Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo”

La donna era originaria di Torino. I due si erano conosciuti in Piemonte dove l'uomo aveva prestato servizio nella Polstrada

Omicidio suicidio a Marina di Ragusa, dove la scorsa notte un agente di 42 anni, Simone Cosentino, ispettore capo della polizia, in servizio presso la “sezione volanti” della locale questura, ha ucciso la moglie di 33 anni nel sonno esplodendo tre colpi con la sua pistola d’ordinanza, prima di rivolgere quella stessa arma – poi ritrovata accanto ai loro cadaveri – contro se stesso.

ILLESE LE FIGLIOLETTE

Il macabro fatto di sangue si è verificato nella villetta della coppia che aveva due figlie di 6 e 7 anni rimaste fortunatamente illese. A quanto pare sarebbe stata propria una delle bambine a dare l’allarme telefonando ad un parente.

LA VITTIMA ERA ORIGINARIA DI TORINO

La donna si chiamava Alice Bredice. Appassionata di equitazione, era originaria di Torino dove si era recata, nei giorni scorsi, per trascorrere le feste di Pasqua. Era dunque rientrata da poco in Sicilia. E proprio in Piemonte, dove Cosentino aveva prestato a lungo servizio nella Polstrada, la coppia si era conosciuta. I due si erano sposati otto anni fa.

UN DELITTO INCOMPRENSIBILE

Sull’episodio indagano ora gli agenti della squadra mobile di Ragusa impegnati nel difficile compito di ricostruire cosa possa aver scatenato il terribile omicidio-suicidio. Un qualcosa che allo stato appare ancora incomprensibile. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore Giulia Bisello.

IL POST SU FACEBOOK

Poche ore prima di compiere il folle gesto, l’agente aveva lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook dedicato proprio alla moglie Alice: “Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo” vi si legge. Un dato che complica il lavoro degli investigatori rendendo ancora più difficile ricostruire le motivazioni del delitto.