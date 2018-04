Alla Cavallerizza Reale di Torino la quarta edizione del Festival della Psicologia

L'edizione di quest'anno ruoterà intorno al tema "Io non ho paura" e in particolare ai "fenomeni terroristici"

Prende il via oggi (a partire dalle ore 18), venerdì 6 aprile, alla Cavallerizza Reale di Torino, la IV edizione del Festival della Psicologia con la nuova direzione scientifica di Massimo Recalcati. I lavori, che quest’anno ruoteranno intorno al tema “Io non ho paura” e in particolare ai “fenomeni terroristici”, saranno aperti da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, nominato consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani da Papa Francesco, e dal palestinese Izzeddin Elzir, Imam di Firenze e oggi al secondo mandato come presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia.

CONFRONTO SU RELIGIONI E VIOLENZA

I due esponenti religiosi si confronteranno sul delicato rapporto tra Religioni e violenza offrendo il punto di vista delle due più grandi religioni. A moderare e guidare il dialogo sarà Mauro Grimoldi, psicologo e coordinatore scientifico della Casa dei Diritti di Milano.