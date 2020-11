Alla guida senza patente, sfreccia per le strade di Torino: denunciato e sanzionato

Caos nella mattinata di mercoledì a Torino, quando un automobilista indisciplinato ha scatenato il panico per le strade della città a bordo della sua Fiat Punto. L’uomo è stato poi fermato, denunciato e sanzionato da un agente libero dal servizio.

L’INSEGUIMENTO

Il poliziotto lo ha notato davanti ad un semaforo: l’uomo non si è fermato di fronte al rosso ed ha proseguito poi compiendo una serie di manovre pericolose nel traffico, tagliando la strada a diverse automobili ferme all’incrocio. Parte un inseguimento, che termina poi poco dopo in corso IV Novembre.

SENZA PATENTE E A BORDO DI UN’AUTO SEQUESTRATA

L’uomo, 44enne italiano con numerosi precedenti di polizia, era sprovvisto di patente di guida, essendogli stata ritirata nel giugno del 2017. La Fiat Punto, inoltre, risultava sottoposta a sequestro amministrativo dai primi di novembre in quanto senza copertura assicurativa. Il malvivente è risultato inoltre colpito da un avviso orale, emesso ad agosto dal Questore di Torino, dove gli è stato imposto il divieto di possedere ed utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente predisposto al fine di sottrarsi ad un eventuale controllo di Polizia, armi, strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione o messaggi.

DENUNCIATO E SANZIONATO

Il 44enne è stato denunciato per guida senza patente e sanzionato per violazione all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile per aver circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per violazione della segnaletica stradale e per l’uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici.