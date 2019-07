Alla Patronale del beato Bernardo messi in scena i suoi 40 miracoli

Al via a partire da stasera le celebrazioni per la tradizionale festa religiosa della città

Una settimana ricca di eventi per celebrare il 250° anniversario della beatificazione del Beato Bernardo di Baden Baden, il cavaliere costruttore di pace venuto dalla Germania e morto di peste a Moncalieri nel 1458, di ritorno da una missione diplomatica. E fu proprio a Moncalieri, durante i suoi funerali, che Bernardo compì il primo miracolo. Giovanni Cordero guarisce dalla sua infermità dando l’avvio alla venerazione dei cittadini. Nel 1502 è nominato patrono.

Proprio per riportare l’attenzione sulla figura del principe tedesco, beatificato nel 1769, quest’anno parrocchie e amministrazione hanno deciso di riportare le celebrazioni nella chiesa della Collegiata di Santa Maria della Scala, al cui interno si svolgerà la rievocazione storico-religiosa: qui, alle 21, dieci attori racconteranno circa 40 dei 60 miracoli compiuti da Bernardo trasformando la chiesa in una grande scena di devozione. Seguirà la fiaccolata con l’urna delle reliquie del Patrono fino alla chiesa del Beato Bernardo dove si procederà con la solenne benedizione della città.

I giorni a seguire saranno un tripudio di eventi: domenica, alle 10,30, la messa solenne alla presenza della autorità di Moncalieri e di Baden con l’offerta del cero da parte del sindaco. Lunedì, messa alle 9,30 nella chiesa del Beato Bernardo e, alle 21, il rientro dell’urna con le reliquie alla Collegiata. Martedì, alle 21, ci sarà il concerto in onore del beato e, alle 23, i fuochi artificiali barocchi. I festeggiamenti si chiudono il 17 luglio, alle 9, con la messa di ringraziamento nella chiesa del Beato Bernardo. Attesa la delegazione della città gemellata di Baden Baden rappresentata dal sindaco Margret Mergen e da Lutz Benicke, presidente dell’associazione per il gemellaggio. Lo scambio di doni e il saluto ufficiale sono previsti questa sera, alle 18, in municipio.