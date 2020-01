Alla scoperta del’universo con Journey to the Savage Planet!

505 Games e lo sviluppatore Typhoon Studios hanno lanciato sul mercato la loro avventura esplorativa sci-fi dal senso dell’umorismo sopra le righe Journey to the Savage Planet. Il videogioco è disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme supportate, al prezzo di €29,99. Dal 31 gennaio sarà disponibile anche in formato fisico su PlayStation 4 e Xbox One, allo stesso prezzo.

Journey to the Savage Planet è un gioco di esplorazione e avventura in prima persona, ambientato in un colorato e pulsante mondo alieno. Come dipendente della Kindred Aerospace, il giocatore viene abbandonato sul pianeta inesplorato AR-Y 26, situato in uno sperduto angolo dell’universo. Decollato con tantissima speranza, ma con pochissimo equipaggiamento e senza un vero e proprio piano (a dire il vero… senza neanche abbastanza carburante per tornare a casa), i giocatori sono spinti ad esplorare e catalogare la flora e fauna aliena, per determinare se questo strano pianeta è adatto alla vita umana. Questo spiritoso ritorno alla “Golden Age” dello sci-fi può essere giocato sia in single-player che in 2, nella modalità cooperativa online.

“Journey to the Savage Planet è un progetto di passione, creato con cura dal nostro piccolo team,” dice Alex Hutchinson, Direttore Creativo di Typhoon Studios. “È un gioco che parla di esplorazione e capitalismo, con battute sul cadere a terra, gambe all’aria, ma è anche un rimando ai videogiochi che abbiamo giocato e amato da bambini, quando il gironzolare e lo sperimentare venivano premiati, piuttosto che andare diretti dal punto A al punto B. Speriamo che vi faccia ridere e speriamo che amiate il vostro viaggio interstellare, tanto quanto noi abbiamo amato crearlo”.

“Typhoon Studios e Journey to The Savage Planet si inseriscono perfettamente nel sempre più vasto portfolio di 505 Games, in mezzo a tutti gli altri sviluppatori e giochi estremamente creativi e innovativi” dichiara Neil Ralley, presidente di 505 Games. “Seguendo la scia degli incredibili successi dell’anno scorso, con Control di Remedy, Bloodstained di Koji Igarashi e anche la partnership con Kojima Productions per portare Death Stranding su PC più tardi quest’anno, siamo emozionati di iniziare il 2020 con il botto, grazie al lancio globale di Savage Planet. Abbiamo adorato il gioco fin dal primo momento in cui lo abbiamo visto e pensiamo che i giocatori proveranno lo stesso entusiasmo che abbiamo provato noi, nel lanciarsi in quest’avventura interstellare”.