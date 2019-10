Alla Sette 10 fermate a rischio. «Anche Porta Palazzo e Mole»

Ancora polemiche contro il taglio delle fermate del Gtt in Circoscrizione 7. Dopo il caso di corso Belgio, con tanto di commissione infuocata presso il centro civico di zona Vanchiglietta, ora è la volta di piazza della Repubblica e corso San Maurizio. «A inizio agosto – spiegano il presidente, Luca Deri, e la coordinatrice all’Urbanistica, Valentina Cremonini – abbiamo appreso che la Giunta Comunale avrebbe intenzione di sopprimere alcune fermate attive sul nostro territorio. Si tratta di un piano elaborato senza consultare né la Circoscrizione né alcuna associazione di categoria o comitato di cittadini».

Il gruppo del Partito Democratico della Circoscrizione 7 ha presentato un’interpellanza alla Sindaca Chiara Appendino e all’assessora ai Trasporti Maria Lapietra che mette in risalto le più evidenti criticità del piano che prevede la soppressione di dieci fermate sul solo territorio della Circoscrizione 7. L’eliminazione di una fermata a Porta Palazzo aumenterebbe a dismisura i tempi di salita e discesa dall’altra, che, collocata al centro della piazza, sarebbe perennemente sovraffollata di utenti fino a debordare sulla sede stradale con tutti i rischi del caso.

A seguire La linea 16 verrebbe privata della fermata dedicata alla Mole Antonelliana e collocata in un punto nevralgico a causa della prossimità del Polo Museale del Museo del Cinema di via Montebello e del complesso Madre Cabrini di via Artisti. Inoltre su corso Belgio le fermate della linea 15 scenderebbero da sette a quattro, con una distanza media oltre 500 metri l’una dall’altra che creerebbe enorme disagio ad anziani, disabili, mamme con carrozzine, viaggiatori con bagagli costretti a percorrere lunghi tratti a piedi; tra le fermate soppresse ci sarebbe quella che serve i plessi dell’Istituto Comprensivo Ricasoli, del Deposito Gtt Tortona e del Provveditorato Regionale Dipartimento di Polizia Penitenziaria