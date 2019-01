Alla vista degli agenti ingoia gli ovuli con la droga: ammanettato

Il giovane, un 19enne del Senegal, si trovava all'interno di un bar in via Chiesa della Salute quando è stato intercettato dalla polizia

E' successo a Torino. In tasca aveva 250 euro

Si trovava all’interno di un bar in via Chiesa della Salute a Torino, nello specifico all’interno della sala slot, quando è stato notato dagli agenti del commissariato San Donato impegnati in un controllo.

HA INGHIOTTITO ALCUNI OVULI

Il giovane, un cittadino del Senegal di 19 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti specifici e un divieto di dimora nel Comune di Torino, alla vista dei poliziotti ha iniziato a deglutire vistosamente qualcosa: erano ovuli di stupefacente, come poi confermato dagli esami radiologici.

IL GIOVANE E’ STATO ARRESTATO

Il giovane è stato trovato in possesso di quasi 250 euro in banconote accartocciate, probabile provento di illecite attività e di un telefono cellulare che continuava a squillare durante tutte le fasi del controllo. Il 19enne è stato arrestato nella notte di mercoledì per detenzione di sostanza stupefacente.