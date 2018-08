Alla vista degli agenti, ingoiano la droga per farla franca. Scoperti e ammanettati

Ingoiano la droga nel tentativo di farla franca, ma il loro gesto non serve e alla fine per loro scattano le manette. E’ successo in via Sempione a Torino dove gli agenti della Volante hanno proceduto al controllo di un’utilitaria con a bordo due stranieri “sospetti”. Al momento del fermo i due sono stati visti ingoiare qualcosa. Sottoposti ad accertamenti in una struttura medica ospedaliera, per entrambi, di nazionalità senegalese, sono state riconosciute diverse formazioni dense all’interno del lume gastrico.

ARRESTATI PER SPACCIO DI DROGA

Gli agenti, poco prima di fermarli, avevano intercettato una coppia di italiani che aveva conversato con i due pusher con l’intenzione di acquistare da loro dello stupefacente, nello specifico marijuana, ma i due avevano risposto di avere con sé soltanto della cocaina; pertanto, la cessione della droga non era avvenuta. Per i due senegalesi, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.