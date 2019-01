A chiamare i carabinieri è stato un passante. Non è stato necessario evacuare la zona. Il fuoco d'artificio è stato consegnato agli artificieri

Il petardo, un "cipollotto" di circa 80 grammi, è stato trovato su una panchina di un giardino in via Primo Levi

Allarme bomba oggi a Torino a causa del ritrovamento di un botto inesploso su una panchina di un giardino in via Primo Levi. Si tratta di un “cipollotto” di circa 80 grammi, di fabbricazione artigianale, abbandonato probabilmente dopo i festeggiamenti di Capodanno.

LA ZONA NON E’ STATA EVACUATA

