Allarme cani randagi in città: aiuti in arrivo da 50 volontari

Cani e gatti randagi che rischiavano di morire di fame. A patire la pandemia, più che i nostri animali domestici, sono state le bestiole di strada. Micetti e cagnolini padrone la cui sopravvivenza dipende, ogni giorno, dall’aiuto della brava gente. Un passante che dà qualcosa da mangiare o un ristoratore che lascia in una ciotola gli avanzi del locale. Tutto è cambiato durante il lockdown. Le persone non potevano uscire, bar e ristoranti erano chiusi.

«Se non fosse stato per i volontari, chissà quanti randagi morti conteremo ora per le strade», afferma Giancarlo De Salvo, presidente dell’associazione “Rispetto per tutti gli Animali”. La onlus, che ha sede a Torino ma agisce in tutta Italia, per aiutare i randagi ha messo a disposizione 50 volontari in Piemonte. Uomini e donne che, in maniera gratuita, durante il lockdown hanno compiuto grossi sforzi per sfamare i senza casa.

«Abbiamo usato le nostre scorte di cibo, poi ci hanno sostenuto diverse realtà come l’Isola dei Tesori e Arcaplanet», spiega De Salvo. I volontari cercavano di rintracciare i randagi e, una volta trovati, portavano loro del cibo. Non sono mancati i problemi. «Alcuni ragazzi – prosegue il presidente – sono stati multati dai vigili mentre andavano a sfamare le colonie. Diciamo che le istituzioni non hanno capito che il virus ha bloccato l’intero sistema di raccolte alimentari».

E oltre ai randagi, da aiutare c’erano anche le famiglie. Nuclei di persone con gente in cassa integrazione o disoccupata. Anche in quel caso, c’è stato bisogno del volontariato, per il cibo o le terapie. In ultimo, la tutela legale, con l’aiuto dato alle persone nel presentare i ricorsi alle prefetture. Dal presidente arriva una bacchettata al mondo politico. «La politica si è girata dall’altra parte. Gli animali sono sopravvissuti grazie al volontariato».