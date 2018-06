“Allarme, c’è un coccodrillo in giardino!”. Ma era solo un giocattolo di plastica

Momenti di panico a Riva presso Chieri, nel torinese, per un giocattolo a forma di coccodrillo nel giardino di un’abitazione privata in via Rita Levi Montalcini. Una vicina di casa, pensando che si trattasse di un rettile vero, ha chiamato i carabinieri terrorizzata.

ERA UN GIOCATTOLO DI PLASTICA

“Aiuto, c’è un coccodrillo in un giardino, qui, di fronte casa mia. Che faccio?” ha riferito la donna ai militari dell’Arma. Precipitatisi sul posto, i carabinieri hanno verificato che si trattava solo di un “animale” di plastica lasciato, a quanto pare, da un bambino.