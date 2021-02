Allarme freddo, temperature polari: e in montagna sale il rischio valanghe

L’aria in arrivo dall’est farà precipitare il termometro sotto lo zero. Non escluse nevicate in città

Preparate giacconi, sciarpe, cappelli e guanti: sono in arrivo i giorni più freddi dell’anno. Una vera e propria ondata di gelo, di cui ieri si sono avute le prime avvisaglie, si abbatterà infatti un queste ore su tutte il Piemonte, facendo precipitare le temperature e portando anche qualche nevicata.

L’aria fredda in arrivo da est – avverte l’Arpa Piemonte – porterà oggi e domani temperature polari, con minime 13-15 gradi sottozero già a quota 1.500 metri. Lunedì farà meno freddo ma all’inizio della settimana resteranno comunque le gelate notturne.

Secondo le previsioni non mancherà neanche la neve, che già ieri pomeriggio ha cominciato a imbiancare le montagne torinesi. Non è escluso che qualche fiocco si possa far vedere anche a quote molto più basse, fino in città come già successo ieri sera.

