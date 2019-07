Allarme in Val Susa: «Migliaia di No Tav sabato al cantiere»

«Sabato porteremo migliaia di persone al cantiere di Chiomonte». I No Tav, incassata la delusione per il tradimento dei grillini che hanno dato il via libera alla Torino-Lione, rilanciano una sfida che rischia di diventare pericolosa. In queste ore infatti si sta registrando un certo “fermento” nell’area anarchica e antagonista non solo torinese e il timore è che dopodomani in Valle possano arrivare da ogni parte d’Italia esponenti delle frange più violente, intenzionati a sfruttare la manifestazione per scatenare gli ennesimi violenti scontri con le forze dell’ordine.

Del resto, la decisione del Governo non poteva essere annunciata in un momento peggiore. Da mesi si sa che proprio oggi sarebbe iniziato l’ormai tradizionale Festival Alta Felicità, kermesse No Tav che già normalmente porta in Valle centinaia e centinaia di persone. Facile quindi sfruttare il Festival come base per una “chiamata alle armi” che rischia di portare a Venaus molta più gente del previsto.

