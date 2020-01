Allarme incendio a Settimo Cielo, negozi evacuati nell’area ristoro

Fiamme in una cabina elettrica del centro commerciale

Allarme e negozi chiusi, ieri mattina, a Settimo Cielo, il retail park di via Paganini. Tutta colpa di un piccolo incendio divampato all’interno dell’area commerciale. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza. Le fiamme sono divampate da una cabina elettrica del parco commerciale, intorno all’ora di pranzo, proprio nei pressi dell’area dedicata al ristoro.

A segnalare il guasto, sono stati gli stessi tecnici di E Distribuzione che si sono accorti tempestivamente di quanto stesse capitando e hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino per spegnere il principio di incendio divampato dalla cabina. Giunti sul posto, poi, anche i carabinieri di Settimo per chiudere l’area interessata al traffico.

L’incidente si è verificato nell’area sul retro della nuova piastra “food”, inaugurata qualche mese fa, dove sono ospitate numerose attività commerciali e, ancora, nei pressi dell’area di scarico merci dell’ultimo lotto del retail park realizzato nel 2019.

Durante l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della rete elettrica, sono stati chiusi preventivamente al pubblico alcuni negozi di Settimo Cielo e le persone presenti all’interno, dunque, sono state costrette a uscire per mettersi al sicuro. Una misura precauzionale per evitare disagi e rischi per operatori e clienti. Nel giro di qualche ora tutto è tornato alla normalità.