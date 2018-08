Allarme incivili alle popolari: «Rifiuti persino nel cortile»

Abbandonate rifiuti, mobili e masserizie davanti ai bidoni della spazzatura o, peggio, sui marciapiedi è diventata davvero una cattiva abitudine. Chiedere per informazioni ai residenti delle case popolari di via Isler e via Fleming – giusto per citare alcuni casi – costretti a convivere con una serie di incivili che non sembrano avere alcuna intenzione di rispettare i regolamenti. Così tra le parti comuni, vuoi nei cortili vuoi davanti ai bidoncini della differenziata, non è raro imbattersi in mini discariche con vecchi mobili, scatoloni e oggetti che non vanno più di moda.

Disagi noti ad Atc che in passato ha realizzato, in tutta Torino e non solo a Mirafiori Sud, un vero e proprio vademecum in grado di sollecitare le persone che vivono nei quartieri popolari al rispetto delle regole, almeno per quanto riguarda gli spazi comuni. Evitando così un dispendio di risorse inutile. Ad aiutare l’Atc in questi anni, a sorpresa, anche tutta una serie di inquilini che non hanno intenzione di vivere nella sporcizia.

Un problema ben conosciuto dalle parti di corso Dante dove le segnalazioni arrivano con cadenza quasi mensile. «Tutti gli edifici di via Isler e via Fleming – spiegano dall’Agenzia – sono condomini amministrati da studi privati e non da Atc, pertanto per problematiche inerenti le parti comuni (manutentive, di pulizia, di derattizzazione, ecc) occorre rivolgersi a questi studi privati».

Inoltre in caso di accumuli di masserizie nelle parti comuni, causate da qualche furbetto, «occorre rimuoverle, ricordando che Amiat ritira gratuitamente gli ingombranti su segnalazione. Diversamente se lo fa l’amministratore di condominio, in mancanza dell’individuazione dei responsabili, addebita l’intervento a tutti i residenti». In altri quartieri della città, vedi Falchera, Lucento, Vallette e Barriera, Atc ha realizzato e diffuso un volantino e un adesivo sul corretto utilizzo degli ascensori, un altro spazio che spesso è oggetto di vandalismi e abbandono di rifiuti e sporcizia. I residenti sperano in un cambiamento: «Siamo stufi di vivere in un porcile, se li becchiamo noi questi incivili gliela facciamo pagare…»