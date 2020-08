Allarme per le mamme prese a botte dai figli: «Un caso ogni giorno»

I numeri del gruppo Fasce Deboli, boom dopo il lockdown: 180 aggressioni in casa in 8 mesi, una su 4 su un genitore

IN PROCURA Da gennaio 560 denunce per maltrattamenti

Donne che subiscono in silenzio per paura che i figli vadano in prigione. E perché il senso di colpa, come capita a tutte le madri, le attanaglia, anche se sono loro le parti deboli, e gli aguzzini i loro ragazzi.

Ogni giorno a Torino e provincia almeno una madre viene picchiata, mortificata, maltrattata da un figlio. Tra capoluogo e provincia – il fenomeno è allarmante anche nei piccoli paesi delle valli – c’è un esercito silente, di donne spesso anziane, costrette a convivere con figli tossicodipendenti, alcolizzati. Uomini violenti pronti a infierire sull’unica persona che di loro non si vendicherà mai: la mamma.

I numeri raccolti dal gruppo Fasce deboli della procura di Torino, coordinato dall’aggiunto Cesare Parodi, sono allarmanti. Nella fase post Covid molti figli dipendenti da droga o alcol, costretti a convivere con i familiari, sono esplosi.

