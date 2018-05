Allarme maltempo. Fiumi e torrenti in piena nel Cuneese e nel Torinese: torna l’incubo alluvione [LE FOTO]

E’ sempre più allarme maltempo in Piemonte dove cresce, di ora in ora, il rischio alluvione in particolar modo nel Torinese e nelle valli del Cuneese dove a preoccupare è la piena dei fiumi. Il periodo più critico, informa l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – che ieri ha diramato l’allerta gialla a Torino e in tutta la provincia – è atteso dal primo pomeriggio di oggi anche se già in mattinata, nel Monregalese e nel Cerbano i corsi d’acqua si sono ingrossati in maniera significativa.

PIOGGIA E DISGELO PROVOCANO LE PIENE

A peggiorare le cose, l’aumento delle temperature che provoca il disgelo della neve, ancora copiosa sotto i 2mila metri, unitamente alle forti piogge che si stanno abbattendo sulla regione. Fenomeni che agevolano l’incremento dei livelli dei corsi d’acqua e, di conseguenza, le piene.

PO, SANGONE, STURA E DORA OSSERVATI SPECIALI

“Sorvegliati” speciali, in questa fase, i fiumi Po, Sangone, Stura e Dora. Piene sono previste, secondo l’Arpa, “lungo l’asta principale del Tanaro da Farigliano ad Asti e del Po da Carignano a Torino a partire dal primo pomeriggio”. Ma torrenti e corsi d’acqua del Cuneese e dell’alto Tanaro, in generale, sono già in piena. E la situazione rischia di degenerare da un momento all’altro.

CHIUSO IL GUADO DI ZUCCHEA

In via precauzionale stamani è stato chiuso il guado di Zucchea sul Pellice, sulla strada provinciale 152 nel territorio del Comune di Cavour (Torino). Il provvedimento è stato adottato dalla Città metropolitana in previsione di una piena del Pellice. La strada provinciale 11 “Padana Superiore”, invece, sarà chiusa al traffico tra gli svincoli di Abbadia di Stura e Settimo Torinese-San Mauro lunedì 7 maggio dalle 11 alle 14, per il collaudo di una strumentazione tecnica. Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo strada Settimo-via Santa Cristina-via San Mauro.