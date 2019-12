E’ allarme maltempo: Piemonte sferzato dal vento, nevica sui rilievi alpini

Forti raffiche di foehn in pianura e in montagna, con punte che hanno toccato i 100 chilometri orari. Bufera nel Cuneese: soccorse 40 persone a Rucas di Bagnolo

Soffia forte il vento di foehn sul Piemonte, con raffiche che, dopo avere toccato i 50-70 chilometri orari in pianura e i 70-80 in montagna, con punte che hanno lambito i 100, si è, via via, intensificato nel corso del pomeriggio.

LE PREVISIONI DELL’ARPA

“Un flusso di correnti da ovest-nordovest in quota sta alimentando venti forti o localmente molto forti sull’arco alpino e moderati o forti sull’Appennino. Il muro del foehn sta apportando deboli precipitazioni sui rilievi alpini, accumulando nel corso del pomeriggio valori anche moderati sui settori occidentali di confine” ha spiegato, in una nota, l’Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa).

RAFFICHE FORTI IN VAL DI LANZO

La raffica più forte ha toccato i 113 kmh, ed è stata registrata dalle stazioni Arpa, a Balme nelle Valli di Lanzo; il vento sta soffiando forte anche in Valle di Susa, mentre a Gaglione ha sfiorato gli 88 kmh orari. A Torino, invece, sono stati raggiunti i 64.8 kmh; tra il Piemonte e la Liguria, le raffiche hanno superato i 65 kmh; infine, in provincia di Cuneo il foehn ha toccato i 76 kmh orari (raffica registrata a Frabosa Soprana).

VENTO FORTE FINO A MARTEDI’

Il vento, come ha segnalato la Società Meteorologica Italiana (Smi), continuerà a soffiare con una certe intensità, nelle vallate e sulle creste di montagna, almeno fino a martedì prossimo, vigilia di Natale, con le temperature massime in pianura fino a 10 gradi, oltre la norma di fine dicembre.

GELATE DOPO CAPODANNO

In rialzo lo zero termico, che martedì 24 salirà a 2.800-2.900 metri. Prima di Capodanno, tuttavia, le minime dovrebbero scendere sotto lo zero anche a quote basse: sono previste gelate anche in pianura e collina.

NEVICA SOPRA I 1.300 METRI

Nel frattempo, se in questa fase le temperature si confermano miti in pianura, dove la colonnina di mercurio ha addirittura superato i 15 gradi, oltre i 1.300 metri di quota si sono verificate, in queste ore, abbondanti nevicate. La situazione ha sfiorato l’emergenza nel Cuneese dove a causa di una bufera di vento sono state soccorse 40 persone.

ALLARME BUFERA NEL CUNEESE

L’allarme, in particolare, è scattato a Bagnolo Piemonte (Cuneo), nella località sciistica di Rucas a 1.500 metri di altitudine, dove una quarantina di persone, tra cui anche alcuni bambini, che volevano tornare a valle, sono rimaste bloccate a bordo delle loro auto per le raffiche e la neve accumulata dal vento.

118 SUL POSTO: NON CI SONO FERITI

La centrale del 118 ha inviato un’ambulanza di base e un’auto medica sul posto. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma alcune hanno dovuto essere comunque assistite perché in preda a crisi d’ansia. Sono intervenuti anche i carabinieri e le squadre del soccorso alpino.