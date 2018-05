Allarme per una fuga di gas: i bambini si sentono male, la preside evacua la scuola [LE FOTO]

A scuola c’è un “odore strano“, quasi nauseabondo. Quell’olezzo così forte viene segnalato anche da alcuni cittadini. Fatto sta i bambini si sentono male. Si teme dunque una fuga di gas. E la preside, temendo il peggio, sgombera l’edificio allertando i vigili del fuoco. Una volta sul posto, però, i pompieri – intervenuti con i vigili urbani del comando “Barriera di Milano” – non rilevano alcuna sostanza e nessuna anomalia nell’aria.

ANCHE LE INSEGNANTI ACCUSANO MALORI

Insomma, sembra trattarsi, fortunatamente, solo di un falso allarme. Eppure anche alcune insegnanti hanno confermato di avere avvertito effettivamente un forte odore e hanno accusato malori. Per dirla tutta, il giallo resta.

SCATTA L’EMERGENZA NELL’ISTITUTO

E’ successo nella tarda mattina di oggi, nei locali della scuola elementare “Perotti” in via Mercadante a Torino. Tutto è iniziato quando un bambino ha iniziato a dire che non si sentiva bene. Che quel forte odore che si percepiva nell’aria, quasi non lo faceva respirare. Inevitabile pensare alla fuga di gas. La situazione è degenerata quando anche altri bambini (alla “Perotti” ci sono in tutto sessanta alunni) hanno iniziato a dire che non si sentivano bene e con loro anche alcune insegnanti, facendo così scattare l’emergenza.

NESSUNO E’ STATO MEDICATO

Una volta sul posto, gli strumenti dei vigili del fuoco non hanno rilevato alcuna sostanza e nessuna anomalia nei locali dell’istituto di via Mercadante. Sul posto è stata fatta arrivare anche un’ambulanza del 118. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche o di essere trasferito in ospedale.

Foto di Francesca Lai