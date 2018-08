Allarme sulla spiaggia del lago. «Ci sono tre turiste in topless»

Nel 2018 la vista di tre turiste in topless su una spiaggia può ancora turbare qualcuno? Sì, soprattutto se in spiaggia ci sono dei pellegrini e lì vicino si attende, da un momento all’altro, l’arrivo di un vescovo.

L’insolito episodio, degno di cronache di altri tempi, è avvenuto martedì scorso a Piverone. Tre avvenenti ragazze avevano scelto la spiaggia del lido di Anzasco, sul versante canavesano del lago di Viverone, per cercare di sfuggire all’afa agostana. Un bagno e un gelato per sentirsi come al mare. «E perché non cogliere l’occasione per ritoccare la tintarella?» si devono essere domandate le tre giovani amiche che così, senza pensarci troppo, si sono tolte la parte superiore del bikini. Nulla di strano: del resto, delle lotte femministe per la libertà nel gestire il proprio corpo probabilmente hanno sentito raccontare dalle loro mamme anche se in realtà il definitivo via libera al topless in spiaggia in Italia è arrivato “solo” 18 anni fa con una sentenza della Cassazione. Quello che le tre bagnanti non potevano immaginare era che la vista del loro seno nudo avrebbe potuto turbare la giornata di un gruppo di giovani pellegrini, proveniente da Pont Saint Martin e diretto a Torino per l’Ostensione della Sindone. O almeno questo è quanto ha pensato una parrocchiana che stava sistemando la vicina chiesetta in vista dell’imminente visita del vescovo di Ivrea e che alla vista delle tre turiste seminude ha preso il cellulare e ha chiamato il sindaco di Piverone, Alessandro Fasolo, chiedendo se non fosse il caso di avvisare le forze dell’ordine.

Il primo cittadino a quel punto non ha potuto fare altro che ricordare alla parrocchiana che il topless in spiaggia è consentito e che non esistono ordinanze che vietino di prendere il sole a seno nudo. E naturalmente non c’è stato bisogno di chiamare i carabinieri o i vigili. Le tre turiste, probabilmente ignare dell’attenzione causata, hanno quindi continuato a prendere il sole a seno nudo per la gioia degli altri bagnanti e, c’è da scommettere, anche per quella di alcuni dei pellegrini.