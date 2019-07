Allasia è presidente, «Autonomia e Tav: adesso si accelera»

L’undicesima legislatura a Palazzo Lascaris si apre all’insegna dell’autonomia. Meglio. «Questa sarà la legislatura dell’autonomia», per dirla con le parole pronunciate dal presidente del Consiglio della Regione Piemonte, Stefano Allasia, che un istante dopo la proclamazione – 33 voti favorevoli su 51 – ha annunciato come primo provvedimento la creazione di una apposita Commissione che permetta di «ottenere ciò che la precedente Giunta ci ha negato: come la storia insegna, meno si centralizza la spesa, meglio si usano le risorse». Non solo. Perché tra le priorità c’è anche il Tav. «La Regione dovrà monitorare a 360 gradi i lavori, far capire a tutti i cittadini piemontesi e non solo a quelli della Valle di Susa, che cosa si sta facendo e qual è l’importanza del progetto. Perciò servirà un Osservatorio regionale, assieme a quello nazionale, trovare una sintesi e dare i numeri reali di quello che sta avvenendo e quello che avverrà, perché è un’opera fondamentale per il Piemonte», sottolinea Allasia a margine della seduta di insediamento.

