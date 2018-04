L'organo è stato rivitalizzato in macchinario. La ricevente è una donna di 60 anni in dialisi dal 2013 per nefropatia per calcolosi a stampo

Per la prima volta in Italia è stato effettuato con successo un trapianto di rene su una donna da un donatore dializzato. L’intervento e’ stato eseguito due settimane fa all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il donatore era deceduto in un ospedale piemontese per una patologia congenita.

ORGANO RIVITALIZZATO IN MACCHINARIO

L’organo è stato rivitalizzato in macchinario. La ricevente è una signora di 60 anni in dialisi dal 2013 per nefropatia per calcolosi a stampo.