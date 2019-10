Alle Vallette il circolo è un “Caf”: «Così si combatte la burocrazia»

Sportelli per gli anziani al "Delle Alpi" di via delle Pervinche

Un esempio di vera comunità e aiuto reciproco. Altro che file ai Caf, oggi, quando serve assistenza, si va in bocciofila. Succede alle Vallette, da anni, presso la sede della “Delle Alpi” di via delle Pervinche 30. Un fabbricato costruito come tanti altri durante il periodo olimpico e che oggi ospita una cinquantina di soci in uno dei quartieri più popolari di Torino. Una bocciofila che fa da sportello, soprattutto per gli anziani. «La burocrazia è affare complicato – spiegano Ilario D’Agostino e Michele Capobianco, presidente e vice del circolo – e così noi cerchiamo di dare una mano a chi è poco avvezzo nel compilare schede e moduli».

Lo fanno con piacere, gratis, in ossequio a quello spirito molto “sociale” formato durante i loro anni di militanza sindacale. Consigli e dritte su tutto. Inps, prenotazioni di visite, esenzioni. «Alcuni non sapevano di avere agevolazioni sui mezzi pubblici – racconta D’Agostino – ma c’era anche chi da anni aveva diritto agli assegni familiari e non li percepiva». Dunque, si va in bocciofila a chiedere suggerimenti. Senza prenotazione e senza ticket. Poi certo, a bocce si gioca. Anche perché per ottenere la loro sede i fondatori hanno faticato non poco. Per sedici anni hanno giocato in una piccola area di fronte al condominio di corso Molise 77. Un campo che sorgeva vicino a detriti, arbusti e pali spezzati. Furono i soci a sensibilizzare il Comune nel riassestare la zona e così i lavori partirono.

«Ma se adesso siamo qui è grazie a una fontana», rivela D’Agostino. Per la precisione, una fontana mai realizzata. I soci l’avevano chiesta fin quasi allo sfinimento, perché erano senz’acqua. Risposta picche, e così dopo tante richieste ecco arrivare la nuova sede di via delle Pervinche. Gare di bocce, partite a carte, pranzi e cene grazie al forno a legna “ecologico”. E aiuti a chi ha bisogno nei grattacapi quotidiani con le scartoffie. Un po’ bocciofila, un po’ sportello.