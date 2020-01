Alleanza residenti-commercianti: «Ora più servizi per il quartiere»

Poco più di quattro mesi di vita. Eppure in questo piccolo lasso di tempo, dallo scorso 3 settembre, il nuovo comitato civico “La Barca” si è già tirato su le maniche. Nato in uno dei quartieri periferici della Circoscrizione 6, il comitato – formato da una settantina tra cittadini e commercianti – ha contribuito a rendere ancor più bello l’ultimo Natale, con addobbi ed eventi a tema Frozen. Sempre lo stesso comitato, nato per dare voce al territorio, si è reso protagonista di altre importanti iniziative: la festa di Halloween e la castagnata nei mesi di ottobre e novembre.

E ora? Gli obiettivi per il 2020 non mancano di certo. Innanzitutto si guarda ai servizi del territorio, purtroppo ancora carenti. Una delle noti più dolenti è il futuro del portico di via Anglesio che ha già perso molti servizi (vedi l’Asl su cui si è ampiamente discusso nel recente passato) e quelle serrande abbassate non possono che creare malumore tra i residenti. Per questo è già stata abbozzata l’ipotesi della raccolta firme.

Tra gli altri progetti spicca il marketing territoriale condiviso e progetti di civica per il quartiere. «Poi lavoreremo già da lunedì prossimo – spiega Valeria Ciarlone, tra le rappresentanti del nuovo comitato civico “La Barca” – per ricostruire un’identità di quartiere e lavorare tutti insieme a progetti condivisi per la cittadinanza. Abbiamo intenzione di darci seriamente da fare».

La mancanza di servizi non è nemmeno l’unico tallone d’Achille della zona. Illuminazione e passaggi dei bus sono le altre due note dolenti segnalate nell’ultimo arco di tempo. «Di sera ci vorrebbe più luce, chissà se riusciremo a far intervenire l’amministrazione ». Ed è soprattutto l’annoso problema degli autobus a far indispettire lavoratori e studenti che ogni mattina sono costretti a pregare per arrivare in orario a lavoro.

Tra strada San Mauro e strada Settimo transitano tre linee: la 49, la 27 e la 57. Ma non sempre con grande puntualità. «Nelle ore di punta – continuano i cittadini – si verificano problemi. Se un bus ha un guasto a volte bisogna aspettare 20 minuti per veder arrivare quello dopo».