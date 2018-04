Allegri: “Basta con Madrid, prendiamoci il settimo scudetto e la coppa Italia”

Quella di Madrid “è stata una serata di calcio meravigliosa. La partita avrebbe meritato di andare avanti altri 30 minuti, ma dopo tre giorni in cui hanno parlato tutti ora basta. Abbiamo un campionato da portare a casa e un obiettivo irripetibile, il settimo scudetto e la coppa Italia. Non dobbiamo assolutamente farcelo sfuggire”. Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia del match di campionato con la Sampdoria.

“RABBIA MADRILENA CONTRO LA SAMPDORIA”

“Domani con la Sampdoria dovremo mettere in campo la rabbia accumulata dopo la partita di Madrid, ma con ordine e lucidità” prosegue Allegri che si aspetta una Juventus di carattere dopo l’amara eliminazione dalla Champions. “Domani giocherà Buffon, se non succede nulla in allenamento, e in attacco ci sarà Cuadrado titolare – spiega -. In avanti potrei giocare con Madzukic e Higuain insieme o portare in panchina uno dei due, mentre in difesa giocherà uno tra Rugani e Benatia, e dovrò vedere a destra se ha recuperato Lichtsteiner, Howedes sta abbastanza bene. De Sciglio e Bernardeschi non sono a disposizione, Barzagli invece è recuperato”.

BUFFON? UN ESEMPIO, NON LO CONDANNO

Buffon “per vent’anni è stato un esempio, dentro e fuori dal campo e non lo condanno per le esternazioni di Madrid. E’ troppo facile giudicare da fuori: per chi non lo capisce ci vuole un corso di psicologia” dice poi Allegri assolvendo il portiere per le frasi pronunciate dopo la partita di Champions. “Nelle situazioni bisogna trovarsi, sfido chiunque a non avere una reazione”, aggiunge il tecnico, ricordando che “l’espulsione gli ha anche tolto la possibilità di parare il rigore a Ronaldo“.

OLIVER? HA SBAGLIATO TEMPO RECUPERO

In ogni caso, l’arbitro di Real Madrid-Juventus “è stato molto bravo nei 90′, poi come a Monopoli ha beccato l’imprevisto ed è andato un po’ in confusione” aggiunge ancora Allegri, ritornando così sulla sfida di Champions e le grandi polemiche per un discusso rigore in pieno recupero. “Se fosse giusto o non giusto non lo voglio sapere. L’unica cosa che in tutta la serata ha valutato male è stato il tempo di recupero e nessuno l’ha detto – aggiunge -. C’era stata una sostituzione e nessun intervento dei medici in campo…”.

HO STIMOLI, STO BENE ALLA JUVE

“Fermarmi per un periodo? Certo, dal 20 maggio al 9 luglio, giorno in cui la Juve riprenderà gli allenamenti” rilancia Allegri smentendo un suo eventuale anno sabbatico dopo la delusione di Champions, confermando, anzi, la sua voglia di restare in panchina. “Stimoli ne ho, sono ancora giovane, voglio allenare – ha spiegato il tecnico bianconero -. Poi nella vita non si sa mai, per vicissitudini posso stare fermo, smettere”. L’eliminazione dalla Champions non inciderà sulla prosecuzione del rapporto con la Juventus? “Non c’entra, con la società non ci siamo ancora parlati ma qui sto bene, ho un contratto fino al 2020 – risponde Allegri ai giornalisti nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia del campionato -. Dobbiamo parlare per vedere cosa fare, non ho ancora incontrato il presidente: solitamente verso marzo o aprile ci incontriamo”.