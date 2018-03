Allegri: “Chiellini sta bene, domani sarà in campo. Cuadrado in panchina”

“Chiellini? sta bene e domani sarà in campo. Anche Cuadrado è a disposizione e verrà in panchina”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del big match di campionato contro il Milan. A chi gli chiede se non stia pensando di risparmiare il difensore della Nazionale in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid, il tecnico risponde categorico: “No, domani Chiellini gioca. La partita più importante è quella di domani, è una partita difficile che dobbiamo vincere”. Parlando di Bernardeschi, Allegri spiega che “ha scongiurato l’operazione e dalla prossima settimana sarà con la squadra”. Poi, sul ballottaggio tra Lichtsteiner e De Sciglio: “Domani quasi sicuramente giocherà Lichtsteiner“.

OBIETTIVO E’ CAMPIONATO

Juventus-Real Madrid è un “evento mondiale”, ma ora l’obiettivo dei bianconeri “è il campionato” rilancia Allegri che non ammette distrazioni alla vigilia della sfida contro il Milan. Anche perché “a Ferrara ci siamo giocati un bonus”, osserva, e il Napoli non molla: “Loro hanno un solo obiettivo, il campionato. Sono fuori da tutto. E’ un anno importantissimo, sanno bene che l’anno prossimo sara’ difficile vincere. E questo e’ anche uno stimolo importante per noi”.

SPERO SIMEONE ABBIA OFFERTO PRANZO A DYBALA

“Dybala a Madrid? Spero che Simeone gli abbia offerto il pranzo…” scherza poi Allegri liquidando con una battuta la notizia del viaggio della “Joya” in Spagna e dell’incontro con il tecnico dell’Atletico Madrid. “Capita che vai in una città, c’è un ristorante e trovi Simeone…”, ammette il tecnico bianconero. “In questo momento – aggiunge – la cosa più importante per Dybala e la Juve è che lui faccia un grande finale di stagione. Deve essere motivato e lo sarà, anche perché questo finale vale per la Juventus ma anche per conquistarsi un posto al Mondiale. E credo che alla fine Dybala ci andrà”.

CON BONUCCI OTTIMO RAPPORTO

“Leo? Ha preso una decisione che non mi aspettavo, ma con lui ho un ottimo rapporto” spiega Allegri, mostrando di non provare rancore nei confronti di Bonucci, che domani affronterà per la prima volta da avversario allo Stadium. “Leo ha dato molto alla Juve e la Juve ha dato molto a lui – ribadisce Allegri – Quest’estate ha voluto cambiare aria e domani lo troviamo da avversario”. L’addio di Bonucci non ha indebolito la difesa bianconera. “Quando è andato via si diceva che la difesa si era indebolita, ma è normale perché abbiamo perso un grande giocatore – ricorda -. E’ cresciuto Benatia, è’ cresciuto molto Rugani ed anche la fase difensiva della squadra nel suo complesso sta facendo bene anche se non abbiamo ancora vinto nulla”. Inevitabile, quando si parla di Bonucci, ricordare la sua esclusione in Champions League contro il Porto: “L’ho tenuto fuori per il bene suo e per il bene della squadra. Una decisione giusta, ponderata, che andava presa. Sono cose che capitano nel calcio…”.